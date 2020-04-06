Москва, , 16:04 — REGNUM После окончания всемирного карантина Россия перейдёт на шведскую модель — когда молодые люди получают иммунитет, а пожилых людей вакцинируют. Об этом заявил главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в ходе эфира на Youtube-канале «Соловьёв Live».

«После окончания всемирного карантина мы перейдём на шведскую модель. Коронавирус никуда не уйдёт — он утратит свою злобность», — сказал Мясников.

По его мнению, карантин в России не будет продлён после 30 мая, поскольку «люди не выдержат этого».