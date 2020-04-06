Челябинск, , 16:03 — REGNUM Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь может быть заражён коронавирусом. Результаты анализов сотрудников областной администрации пришли 6 апреля, пишет официальный телеграм-канал пресс-службы главы региона.

У Сергея Зюся выявлено подозрение на коронавирус. При этом в течение последнего месяца он не уезжал за пределы Челябинской области.

Этот результат предварительный. Сейчас Сергей Зюсь сдал его повторно и ожидает результатов. Также он самоизолировался и соблюдает все ограничения. Его самочувствие хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале 31 заразившийся коронавирусом. Четверо из них уже выздоровели.