Черкесск, , 16:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела о хищении из бюджета свыше 1,4 млн рублей. Обвиняемой по нему проходит местная жительница, занимавшая в 2014—2018 годах должности заведующей филиала центра социальной помощи на дому Усть-Джегутинского района, а также обособленного подразделения по Прикубанскому району Центра социального обслуживания населения.

Установлено, что обвиняемая в течение почти четырех лет путем служебного подлога и фиктивного трудоустройства граждан похищала денежные средства со счетов указанных организаций. Общая сумма похищенного превысила 1,4 млн рублей, сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Дело направлено для рассмотрения в Черкесский городской суд. Обвиняемая должна будет возместить причиненный государству ущерб.