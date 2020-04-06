Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Заразившиеся коронавирусом дети в Свердловской области находятся в лёгком состоянии. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Крекова, в регионе подтвержден COVID-19 у нескольких несовершеннолетних пациентов.

«Они получили вирус семейным путем, через семейную передачу», — уточнил чиновник.

Дети лежат сейчас в инфекционном отделении в легком состоянии, им обеспечивается полный комплекс лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оперативном штабе сообщали о двух случаях COVID-19 с детьми в регионе, дошкольного и младшего школьного возраста. Всего в области подтверждено 44 случая заражения новым коронавирусом.

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