К 6 апреля в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 1 274 956 человек, зараженных коронавирусом. 69 479 человек умерли.

Заводы и фабрики по всему миру приостанавливают работу, в кризисе оказались сфера услуг, туризм, авиатранспорт. Растет уровень безработицы. По прогнозам, за чертой бедности могут оказаться как минимум десятки миллионов человек по всему миру. Тяжелое финансовое положение может вынудить ряд стран досрочно отказаться от части карантинных мер.

Более 80 государств обратились в Международный валютный фонд с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.