В Италии священника оштрафовали за допуск трёх мирян на мессу
Настоятеля храма святого Вито в итальянском городке Фаганьо (в окрестностях Удине) оштрафовали за проведение 5 апреля мессы Вербного воскресенья с участием трёх мирян. Штрафы были выписаны и самим прихожанам, всех четверых признали виновными в нарушении правил общенационального карантина, согласно которым религиозные церемонии должны проходить за закрытыми дверями.
В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин
Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля. Соответствующее заявление сделал 6 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц.
Сальвини: «Лига» может инициировать отставку правительства Италии
Если правительство Италии согласится с предложением властей ЕС использовать для борьбы с последствиями коронавируса так называемый «европейский механизм стабильности», оппозиция инициирует вотум недоверия министрам, написал на своей странице в Twitter лидер «Лиги» Маттео Сальвини.
Итальянская оппозиция (как и правительство страны) считает, что «механизм стабильности», основным принципом которого является экономия — негодное для решение нынешней проблемы средство. Власти Италии уже добились от Еврокомиссии определенных шагов навстречу (в частности, общеевропейских госгарантий на 100 млрд евро для поддержания рынка труда), однако в оппозиции полагают, что ЕС помогает недостаточно и что правительство страны должно требовать от евробюрократов большего.
В миланских аптеках начнут бесплатно раздавать маски
С середины текущей недели, 6−12 апреля, в аптеках региона Ломбардия (Милан) начнут бесплатно раздавать медицинские маски, сообщили в администрации региона. Раздавая маски именно в аптеках, власти сумеют обеспечить ими самую уязвимую часть населения, полагают в администрации. Первая партия будет включать в себя 300 тысяч масок.
Власти Токио разрешают людям свободное передвижение на время режима ЧС
Ограничений на перемещение по городу в японской столице на время режима чрезвычайной ситуации вводить не планируется, заявила 6 апреля глава города Юрико Коикэ.
Коронавирус показал, в чьих интересах на самом деле действует ЕС — эксперт
Распространение коронавируса в очередной раз доказало, что Европейский союз строился не для согласованной помощи населению, а для обеспечения комфортных условий европейскому финансовому капиталу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Так он прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сказал, что вспышка коронавируса показала неспособность ЕС действовать сообща. Как полагает Кагарлицкий, Земан, конечно, прав и коронавирус в очередной раз подтвердил то, что на протяжении последних 10 и 20 лет говорили критики Евросоюза. Однако, по мнению эксперта, проблема не в том, что ЕС оказался неспособен к согласованным действиям, а в том, что ЕС в принципе строился не для согласованных действий по оказанию помощи населению, а для обеспечения оптимальных условий для европейского финансового капитала.
В возрасте 104 лет жительница итальянского города Биелла Ада Зануссо выздоровела после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание DailyMail.
В Азербайджане на фоне пандемии помиловали больше ста заключённых
Распоряжение о помиловании 176 человек сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщили 6 апреля в его пресс-службе.
Россия выделит ВОЗ до $1 млн на борьбу с коронавирусом
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов на меры по борьбе с коронавирусом в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Летние распродажи одежды во Франции просят не отменять
С просьбой не отменять летние распродажи одежды и обуви во Франции обратился к французскому руководству Альянс коммерческих предприятий страны. В опубликованном 6 апреля обращении сказано, что распродажи нужно начинать не позже 1 июля — для крупных магазинов. Срок распродаж предприниматели просят продлить «до шести недель» — до 11 августа.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оставила многих трудовых мигрантов по всему миру без работы и заставила многих из них вернуться домой. Это привело к тому, что их семьи в настоящее время не имеют средств существования, что часто имеет решающее значение для жизни. Помимо прочего, многие развивающиеся страны теряют очень существенные доходы от этого. Об этом 6 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
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На территории материкового Китая за минувшие сутки зафиксировано 39 новых случаев заболеваний коронавирусом, из них 38 случаев, это приехавшие из-за границы. Об этом информирует государственный комитет здравоохранения Китая на официальном сайте ведомства.
Японские власти выразили недовольство заявлениями американской стороны о якобы небольшом количестве тестов на новый коронавирус, проводимых в Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга 6 апреля в ходе пресс-конференции в Токио.
Он подчеркнул, что японская сторона действует в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
И плохое состояние здоровья человека, и плачевное состояние среды, в которой мы живём, — всё это несёт на себе в том числе и отпечаток опытов разработки биологического оружия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна.
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Британская автокомпания Jaguar Land Rover отдала более 160 машин организациям по всему миру на борьбу с новым коронавирусом. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.
Из этого количества 57 автомобилей (в том числе 27 моделей Defender последнего поколения) поступят в британское отделение «Красного Креста».
Несмотря на то, что правительство Литвы всерьёз рассматривает возможность начала смягчения карантина и ожидает от предпринимателей планов по возвращению к полноценной деятельности, но с рядом мер предосторожности, в Литве ожидают резкий скачок смертей от COVID-19
Синдзо Абэ объявил о введении с 7 апреля в Японии режима чрезвычайной ситуации, однако закрытия городов не будет.
Предвыборная кампания в США в нынешних условиях будет в большей степени зависеть от экономических показателей, нежели от числа жертв пандемии, отметил эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Студенты японского университета Business Breakthrough University смогли посетить свой выпускной во время карантина. Находчивые выпускники отправили на церемонию андроидов с подключёнными к ним айпадами.
Читайте подробнее: Японские студенты отправили андроидов на собственный выпускной
Госпогранслужба Украины опубликовала пункты пропуска на границе, которые можно будет пересечь на транспортном средстве во время карантина.
Читайте подробнее: Украина усложнила пересечение границы
Выборы президента Польши должны состояться в срок, указанный в конституции страны, — 10 мая. На этом настаивает правящая партии «Право и Справедливость» (ПиС). Как заявил в эфире Польского радио вице-премьер и министр государственных активовЯцек Сасин, перенести дату выборов без введения в стране чрезвычайного положения невозможно. Однако для этого, по его словам, на сегодняшний день нет объективной необходимости для введения такого режима из-за ситуации с коронасирусом.
Президент РФ Владимир Путинпровёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Как уточнили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны 6 апреля. Отмечается, что лидеры двух стран выразили «взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции».
Окончательная победа над коронавирусом SARS-CoV-2 маловероятна. Кроме того, эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стать сезонной, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании CBS.
Читайте подробнее: Главный инфекционист США: пандемия может стать сезонной
Американская актриса Ли Фьерро скончалась от коронавируса. Ей был 91 год.
Читайте подробнее: Актриса Ли Фьерро, сыгравшая в «Челюстях», умерла от коронавируса
В Грузии закрывают так называемую «матросовскую тюрьму», которая находилась на бывшей улице Матросова в Тбилиси. Как заявила на брифинге в администрации правительства 6 апреля министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, отныне в Грузии уже не будет специальной тюрьмы для совершивших преступления политиков и бывших высокопоставленных чиновников.
По данным Роспотребнадзора, случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в 177 странах мира, за исключением Китая.
Президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ, регулирующий изменения положений и детали бюджета государственных доходов и расходов на 2020 год, сообщает информационный портал Detik.
Согласно указу, бюджет министерств и ведомств был сокращен, чтобы использовать средства для борьбы с коронавирусом.
Президент Литвы исключил снятие карантина с 13 апреля
Карантин в Литве будет продлён и после 13 апреля. Такое заявление сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции сделал президент Литвы Гитанас Науседа.
В Палестине призвали власти Израиля отменить блокаду в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте также: В Палестине призвали Израиль освободить заключенных
Министерство иностранных дел Южной Осетии предупредило страны, с которыми установлены дипломатические отношения, о закрытии государственной границы. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.
У восьми депутатов Рады обнаружили коронавирус. Ещё семь человек под подозрением.
Читайте подробнее: Коронавирус выявили у восьми депутатов Рады — Качура
Бывший временный премьер-министр Ливии Махмуд Джебриль скончался от коронавируса.
В Швеции специалисты решили, что стариков нужно вакцинировать после того, как коронавирусом переболеют и выдержат молодые люди. Об этом заявил главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в ходе эфира на YouTube-канале «Соловьёв Live».
«У нас с вами один путь — стадный иммунитет: либо вакцина, либо все должны переболеть. В Швеции решили, что молодые пусть переболеют, а стариков вакцинируют через время», — сказал Мясников.
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Члены Кабинета министров Руанды и ряд других высших должностных лиц страны пожертвуют свои апрельские зарплаты на борьбу с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в восточноафриканской стране зарегистрировано 104 случая заболевания COVID-19.
Читайте подробнее: Чиновники в Руанде пожертвуют свои зарплаты на борьбу с коронавирусом
Чрезвычайное положение, введённое в Румынии в марте из-за коронавируса SARS-CoV-2, необходимо продлить на месяц. Об этом заявил румынский президент Клаус Йоханнис 6 апреля в эфире основных телеканалов.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить все аптечные сети страны достаточным количеством медицинских масок.
Белград готов помочь Приштине в борьбе с эпидемией коронавируса
Сербские власти намерены помочь сербам в Косово и Метохии в борьбе с эпидемией коронавируса, и они также готовы «плотно сотрудничать с албанцами и представителями временных органов управления в Приштине» в этой области. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 апреля в ходе телефонного разговора с главой Миссии ООН в Косово и Метохии (UNMIK) Захиром Танином.
Служба гражданской обороны Италии начала использовать спутниковые системы для контроля за общественными местами в городах страны, написал на своей странице в Twitter еврокомиссар по управлению в кризисных ситуациях Янез Ленарчич. Таким образом власти Италии проверяют, в какой степени соблюдается режим общенационального карантина, пояснил комиссар.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 6 апреля, объявил, что на пасхальные выходные 11−13 апреля будут введены ограничения передвижения между городами.
Россия оказала Приднестровью гуманитарную помощь для борьбы с пандемией нового типа коронавируса. Как заявил сегодня, 6 апреля, в ходе совещания оперативного штаба президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он уточнил, что в республику прибыли 5 тыс. тестов на определение наличия в организме коронавируса.
Певица Пинк вместе со своим трехлетним сыном выздоровела от коронавируса, объявила исполнительница в Twitter. Положительный тест Пинк сдала два месяца назад, когда у них появились первые симптомы, повторный тест в последние дни дал отрицательный результат, говорит она. Теперь Пинк обещает пожертвовать миллион долларов двум медицинским центрам, просит сограждан оставаться дома в следующие «две критические недели» и критикует правительство за то, что тестирование на коронавирус недостаточно широко доступно.
Врач заявил о том, что коронавирус «никуда не уйдёт»
После окончания всемирного карантина Россия перейдёт на шведскую модель — когда молодые люди получают иммунитет, а пожилых людей вакцинируют. Об этом заявил главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в ходе эфира на Youtube-канале «Соловьёв Live».
«После окончания всемирного карантина мы перейдём на шведскую модель. Коронавирус никуда не уйдёт — он утратит свою злобность», — сказал Мясников.
«Коронавирусную» версию своего популярного хита PPAP («Pen-Pineapple-Apple-Pen» — «Ручка-ананас-яблоко-ручка») перепел японский комик и исполнитель Пико-Таро (Казухито Косака). Ролик с клипом музыкант выложил на своем канале в YouTube.
Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини поддерживает ранее высказанное несколькими общественными деятелями предложение открыть двери храмов в католическую Пасху (12 апреля). Можно обеспечить участие мирян в праздничных церемониях с соблюдением всех мер предосторожности, включая социальную дистанцию, отметил Сальвини.
Для того, чтобы побороть пандемию, недостаточно науки, нужна и помощь Господа, убежден Сальвини. В свою очередь опрошенные СМИ кардиналы и архиепископы, включая главу Конференции епископов Италии Гуалтьеро Бассетти, высказались против, отметив, что открытие храмов рискованно, а дистанционное переживание Святой недели — особый акт веры и любви, который должны совершить в 2020 году христиане.
Голливудский актер Адам Сэндлер представил песню, посвященную медикам, которые борятся с коронавирусом. «Карантинная песня» была представлена Сэндлером в онлайн-эфире «Вечернего шоу с Джимми Фальконом». Из-за ограничительных мер ведущий и гость принимали участие в программе, находясь в своих домах.
Читайте подробнее: Актер Адам Сэндлер спел песню про коронавирус — видео