Севастополь, , 16:04 — REGNUM В Севастополе готовят к выписке из больницы четырёх пациентов, которые поступили с коронавирусной инфекцией. Об этом 6 апреля журналистам сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

«Четыре человека, которым ранее поставили диагноз коронавирус, на этой неделе будут выписаны по выздоровлению. Есть все основания предполагать это, медики ждут результаты анализов, подтверждающих выздоровление», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из крымских больниц выписали пять пациентов с COVID-19. Ещё 16 крымчан продолжают лечение, но их состояние, по словам медиков, не вызывает опасений. В Севастополе госпитализированы пять жителей города.

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