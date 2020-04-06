Севастополь, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Севастополе готовят к выписке из больницы четырёх пациентов, которые поступили с коронавирусной инфекцией. Об этом 6 апреля журналистам сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из крымских больниц выписали пять пациентов с COVID-19. Ещё 16 крымчан продолжают лечение, но их состояние, по словам медиков, не вызывает опасений. В Севастополе госпитализированы пять жителей города.
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