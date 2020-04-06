Лиссабон, , 15:58 — REGNUM На сегодняшний день в Португалии количество подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса достигло 11 730. Такие данные приводятся в эпидемиологическом бюллетене по состоянию на 6 апреля, сообщает газета Jornal Económico.Читайте также: В Португалии заражение COVID-19 подтвердилось у 9 тысяч человек

Уточняется, что за последние сутки COVID-19 был диагностирован у 452 пациентов. При этом количество жертв нового инфекционного заболевания также возросло. За сутки умерло 16 человек. Общей сложности летальных исходов на сегодня насчитывается 311.

Также отмечается, что ещё 4,5 тыс. человек сдали текст на коронавиурс и ожидают результатов. У проверенных 75 564 пациентов результаты анализов не подтвердили наличие заболевания. Под наблюдением медиков остаются 23 470 человек.

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Уточняется, что среди умерших от коронавируса в Португалии — восемь человек (шесть мужчин и две женщины) в возрасте от 50 до 69 лет. 71 случай смерти произошёл в возрастной группе от 70 лет до 79 лет. также от коронасируса скончались 99 женщин старше 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, первый летальный случай от коронавируса в Португалии был зафиксирован 16 марта. 19 марта президент страны Марселу Ребелу ди Соза объявил о введении режима чрезвычайного положения на 15 дней из-за угрозы пандемии. Это произоло впервые за всю историю страны.

Добавим, что режим чрезвычайного положения в Португалии продлён до 17 апреля.