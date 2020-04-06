Ташкент, , 15:56 — REGNUM Запасов картофеля, овощей и бахчевых культур в Узбекистане достаточно для обеспечения внутреннего спроса на время карантина, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Ведомство опубликовало прогнозные данные по выращиванию картофеля, овощей и бахчевых культур. По состоянию на 1 апреля запас картофеля в Узбекистане составляет 48,3 тыс. тонн. Данные приводятся с учетом нормы потребления и использования части урожая в качестве семян.

Кроме того, в 2020 году планируется вырастить 2,8 млн тонн картофеля, тогда как внутреннее потребление составляет 1,8 млн тонн. В апреле на внутренний рынок поступит первый картофель нового урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта первый заместитель хокима (мэра) Ташкента Хотамбек Шокиров заявил, что спрос на картофель в городе вырос на 50% из-за карантина.

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