Самара, , 16:00 — REGNUM Свыше 100 волонтеров помогают пенсионерам и маломобильным гражданам в Самаре во время действия режима самоизоляции. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, волонтеры покупают и доставляют продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Кроме этого, они помогают в онлайн режиме оплатить услуги ЖКХ.

Отмечаются, что в зависимости от количества заявок, они выполняются либо в день обращения либо на следующий день.

Сообщается, что только за 4 и 5 апреля на «горячую линию» по многоканальному телефону 8 (846) 998-67-07 позвонило 335 граждан. При этом, операторы, принимая заявку, сообщают гражданину ее номер. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно проверить у волонтера специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. При этом, волонтер должен назвать заявителю номер обращения.

Отмечается, что заявка считается выполненной, если волонтер передаст обратившемуся пакет с необходимыми товарами, чеками и сдачей.

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