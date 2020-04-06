6 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM С переходом на режим самоизоляции, Петербург открыл свою архитектурную красоту. Фотограф Руслан Шамуков показывает необычный весенний город — без людей и машин.

Орлы на ограде Александрийской колонны, вид на Исаакиевский собор в дымке Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Набережная канала Грибоедова Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Парочки обнимаются стоя на Итальянском мосту через канал Грибоедова Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Исаакиевский собор в дымке от ступней скульптуры атлантов на здании Нового Эрмитажа Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Невский проспект, набережная канала Грибоедова Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Аничков мост Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Анфилада Большого Гостиного Двора Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вид на пляж Петропавловской крепости Руслан Шамуков © ИА REGNUM Растральные колонны Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вид Зимний дворец, ворон в брачный период на Дворцовом мосту Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Невский проспект Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вид на здание Адмиралтейства Руслан Шамуков © ИА REGNUM Пустые улицы города Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вид на Марсово поле Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вид на Марсово поле, скворечник на дереве Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Невский проспект, закрытый Дом книги Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Кинолог с собакой у здания Генерального Штаба ЗВО Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку Руслан Шамуков © ИА REGNUM Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Невский проспект Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Горожане гуляют на балконах Руслан Шамуков © ИА REGNUM Горожане гуляют на балконах Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет Руслан Шамуков © ИА REGNUM Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Горожане, которых можно встретить на улицах, в основном в масках и средствах индивидуальной защиты, иногда даже в противогазах.

Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Люди в средствах индивидуальной защиты на Дворцовой площади Руслан Шамуков © ИА REGNUM Люди в средствах индивидуальной защиты Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте Руслан Шамуков © ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты Руслан Шамуков © ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты Руслан Шамуков © ИА REGNUM

В петербургском метро также безлюдно. Пассажиропоток упал на 79%.

Невский проспект, подземный переход Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Невский проспект, подземный переход Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Рестораны и кафе в городе закрыты, некоторые заведения предоставляют еду на вынос или отправляют курьерскими службами доставки.

Закрытый на карантин фаст-фуд ресторан «Бургер Кинг» работает на вынос Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Закрытие кафе и магазинов Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Невский проспект. Курьер службы доставки «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Думская улица, Перинная линия, курьер «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Люди стараются не выходить из дома без острой необходимости, и выходят гулять на балкон.

Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, участники петербургской художественной группы «Явь» создали световую проекцию в виде бэт-сигнала на стене промышленного здания на улице Тюшина, чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19. Бэт-сигнал — устройство сигнала бедствия, появившееся в комиксах DC Comics в качестве средства для вызова супергероя Бэтмена.

Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии Руслан Шамуков © ИА REGNUM Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии Руслан Шамуков © ИА REGNUM