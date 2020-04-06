Санкт-Петербург,
6 апреля 2020, 16:28 — REGNUM С переходом на режим самоизоляции, Петербург открыл свою архитектурную красоту. Фотограф Руслан Шамуков показывает необычный весенний город — без людей и машин.
Орлы на ограде Александрийской колонны, вид на Исаакиевский собор в дымке
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Набережная канала Грибоедова
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Парочки обнимаются стоя на Итальянском мосту через канал Грибоедова
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Исаакиевский собор в дымке от ступней скульптуры атлантов на здании Нового Эрмитажа
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект, набережная канала Грибоедова
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Аничков мост
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Анфилада Большого Гостиного Двора
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вид на пляж Петропавловской крепости
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Растральные колонны
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вид Зимний дворец, ворон в брачный период на Дворцовом мосту
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вид на здание Адмиралтейства
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Пустые улицы города
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вид на Марсово поле
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вид на Марсово поле, скворечник на дереве
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект, закрытый Дом книги
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Кинолог с собакой у здания Генерального Штаба ЗВО
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Горожане гуляют на балконах
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Горожане гуляют на балконах
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Горожане, которых можно встретить на улицах, в основном в масках и средствах индивидуальной защиты, иногда даже в противогазах.
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в средствах индивидуальной защиты на Дворцовой площади
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
В петербургском метро также безлюдно. Пассажиропоток упал на 79%.
Невский проспект, подземный переход
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект, подземный переход
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Рестораны и кафе в городе закрыты, некоторые заведения предоставляют еду на вынос или отправляют курьерскими службами доставки.
Закрытый на карантин фаст-фуд ресторан «Бургер Кинг» работает на вынос
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Закрытие кафе и магазинов
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Невский проспект. Курьер службы доставки «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Думская улица, Перинная линия, курьер «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Люди стараются не выходить из дома без острой необходимости, и выходят гулять на балкон.
Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Как уже сообщало ИА REGNUM, участники петербургской художественной группы «Явь» создали световую проекцию в виде бэт-сигнала на стене промышленного здания на улице Тюшина, чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19. Бэт-сигнал — устройство сигнала бедствия, появившееся в комиксах DC Comics в качестве средства для вызова супергероя Бэтмена.
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Руслан Шамуков © ИА REGNUM