Москва, , 15:55 — REGNUM Глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает версию естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2 более достоверной. Об этом он заявил 6 апреля в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Он отметил, что есть разные мнения о появлении этого вируса. Однако большинство специалистов на сегодняшний день считают, что это «естественный вирус, который адаптировался к условиям непосредственного взаимодействия с человеком».

«Не вижу повода в этом усомниться», — добавил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты указывали на ряд обстоятельств, которые могут говорить об искусственном создании вируса. Это, например, присутствие на территории китайского города Ухань лаборатории Академии наук Китая, а также торговый конфликт Китая и США, который разгорелся за некоторое время до пандемии.

Читайте также: Коронавирус подозревают в искусственном происхождении