Грозный, , 15:46 — REGNUM Рамзан Кадыров не осуждает стражей порядка, которые вынуждены в некоторых случаях применять силу к нарушителям режима самоизоляции. Комментируя видео, на котором люди в черной форме пинают человека, глава Чечни рассказал о подробностях инцидента в прямом эфире в Instagram.

По его словам, молодому человеку трижды сделали замечание, в ответ на это он начал оскорблять нецензурными словами полицейских. Между тем, как отметил глава Чечни, никто не принимает во внимание, что человек этот — нарушитель, а тысячи сотрудников правоохранительных органов следят за порядком и безопасностью в Чечне во время объявленного режима полной самоизоляции.

«Я принимаю жесткие меры: кого надо буду бить дубинками, кого-то посажу в тюрьму или подвал. Но защищу народ!» — цитирует Кадырова КП — Северный Кавказ (Ставрополь).

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Напомним, ранее глава Чечни опроверг информацию о том, что в Чечне нарушителей карантина бьют палками.