Ирвайн, США, , 15:45 — REGNUM Blizzard Entertainment оштрафовала на тысячу долларов двух профессиональных игроков в Overwatch. Об этом 6 апреля сообщает «Игромания».

Геймеры с никами Lastro и Rascal были оштрафованы за неподобающее поведение в чате во время одного из матчей Overwatch League. Теперь их имена находятся в списке игроков, получивших наказание за нарушение правил лиги.

Напомним, Overwatch — это соревновательный многопользовательский шутер от компании Blizzard Entertainment. Сейчас разработчики работают над созданием сиквела.

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