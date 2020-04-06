Вильнюс, , 15:42 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 6 апреля, объявил, что на пасхальные выходные 11−13 апреля будут введены ограничения передвижения между городами, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такие меры будут введены в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы все соскучились по отдельно живущим от нас бабушкам и дедушкам, родителям, другим членам семьи. Но самое лучшее, что мы можем сделать ради их и своей собственной безопасности — не приезжать поздравлять их и навещать на Пасху», — написал Сквернялис в Facebook.

По его словам, ограничение передвижения будет обеспечивать полиция, военные, добровольцы и силы самоуправлений.

В Литве от COVID-19 скончались 14 человек, 843 человека заразились инфекцией.