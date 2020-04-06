Амстердам, , 15:41 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусом выросло в Нидерландах за сутки почти на тысячу. Такие данные приводит 6 апреля Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Всего в стране зарегистрировано 18 тыс. 803 случая заражения SARS-CoV-2. При этом 952 новых случая подтверждены за последние сутки. Летальных случаев произошло 1867, из них 101 случай — за сутки.

Отмечено также, что госпитализация потребовалась в 7 тыс. 135 случаях, из них 260 — в течение суток.

По данным на 6 апреля, Нидерланды находятся на 12-м месте в мире по количеству подтверждённых случаев заражения.