Пенза, , 16:05 — REGNUM Глава города Заречный Пензенской области Олег Климанов, отвечая на вопросы жителей о взятых на карантин подъездах многоквартирных домов, рассказал, что таких подъездов в городе три.

Режим карантина устанавливается при всех подозрительных случаях, даже не подтвержденных. По данным на 6 апреля, в закрытом городе ни у кого из жителей коронавирус лабораторно не подтверждён. Под наблюдением находятся 304 человека, из них 201 человек контактировал с вернувшимися из эпиднеблагополучных стран, 103 человека вернулись из-за границы. В отношении 93 зареченцев снято медицинское наблюдение в связи с истечением срока самоизоляции. Остаются под наблюдением 211 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 апреля в Пензенской области общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 32 человека. За последние сутки выявлено заражение ещё у пяти человек, сообщает об этом всероссийский оперативный штаб.

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