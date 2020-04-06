Самара, , 15:50 — REGNUM Движение по улице Грозненская временно ограничили в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, движение на участке от Пугачевского тракта до дома № 42 по улице Грозненская ограничили до 22:00 часов 16 апреля из-за проведения ремонта.

Чиновники просят местных жителей заранее планировать свой маршрут и соблюдать режим самоизоляции.

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