Сухум, , 15:35 — REGNUM Министерство просвещения Абхазии продлило каникулы для учащихся во всех образовательных заведениях республики до 20 апреля в целях защиты населения от заражения коронавирусом. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Продлить каникулы во всех образовательных учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности до 20 апреля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Программа развития ООН» (ПРООН) решила выделить $500 тыс. Абхазии на борьбу с коронавирусом. На территории республики нет выявленных случаев заражения новой инфекцией.

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