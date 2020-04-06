Москва, , 15:28 — REGNUM После эпидемии коронавируса Китай может возродиться в более сильном качестве, нежели он был до кризиса, заявил и.о. директора института Дальнего Востока РАН профессор Алексей Маслов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Китай начал намечать границы своего будущего влияния в мире еще в самом пике. И это Китай не скрывал. Мы внимательно берем и читаем документы, которые публикуют разные ведомства от Госсовета КНР до таможенного ведомства КНР, мы видим, что многие вещи, которые сейчас осуществляются, были запланированы в начале февраля. Это планы по восстановлению экономики. И здесь понятно, почему. В последней фазе, которая будет разворачиваться после пандемии коронавируса, выигрывает тот, кто восстановит свою экономику», — заявил Маслов.

По его словам, Китай всегда работает на опережение, хотя и кажется, что он будто бы работает очень медленно. Китай же занимается установкой границ будущего мира. При этом, очевидно, что в абсолютных денежных выражениях Китай пострадает и уже пострадал сильнее всех в мире от пандемии.

«Китай сейчас находится в фазе восстановления и готовится потом рвануть во внешний мир, когда этот мир будет готов что-то покупать… Мы видим, что Китай, у которого замедлялся рос ВВП… мы увидим, что у Китая рост пойдет вверх, даже, может быть, выше, чем он был в докризисном 2019 году», — считает эксперт, отметив, что Китаю, при этом, не выгодна никакая война и он будет всячески ее отсрочивать.