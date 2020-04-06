Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM Военные летчики в Казахстане перешли на усиленный режим несения службы в связи с чрезвычайным положением в стране, сообщили 6 апреля в пресс-службе министерства обороны республики.

Летные экипажи работают круглосуточно для перевозки пассажиров и грузов. В частности, самолетами ВВС Казахстана доставляются личный состав и спецгрузы для дезинфекции объектов, дежурства и патрулирования.

Кроме того, военно-транспортная авиация эвакуировала граждан Казахстана из Киргизии, Таджикистана, Кувейта и Саудовской Аравии.

Отметим, правительство Казахстана помогло эвакуировать 15 граждан Киргизии из Индии. Спецборт доставил людей в аэропорт Тараза, после чего граждан Киргизии доставили домой на специальном транспорте.