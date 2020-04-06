Бухарест, , 15:28 — REGNUM Чрезвычайное положение, введённое в Румынии в марте из-за коронавируса SARS-CoV-2, необходимо продлить на месяц. Об этом заявил румынский президент Клаус Йоханнис 6 апреля в эфире основных телеканалов.

Йоханнис подчеркнул, что страна ещё не подошла к пику эпидемии, потому ослаблять меры против коронавирусной инфекции нельзя. Он пообещал в начале предстоящей недели издать документ для продления режима чрезвычайного положения ещё на месяц.

Режим ЧП был объявлен в Румынии 16 марта сроком на 30 дней. Он, таким образом, продлится примерно до середины мая.

По данным на 6 апреля, в Румынии выявлено 4057 заражений коронавирусом, скончались 157 человек.

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