Москва, , 15:20 — REGNUM Средства массовой информации не должны запугивать общество случаями смертей от коронавируса среди молодых людей, поскольку это является статистической манипуляцией. Об этом заявил главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в ходе эфира на Youtube-канале «Соловьёв Live».

«Мы даём чуть ли не срок за паникёрство. Но у меня вопрос к СМИ: а что вы сеете? Зачем показываете ряды гробов, рыдающих врачей? Запуганный человек — неуправляемый человек. Запугивать тем, что молодые тоже умирают — это манипуляция статистикой. Когда журналист зацикливается — это выглядит как колесо, которое подмалывает под себя», — сказал Мясников.

По его словам, смертность от гриппа в США намного выше, чем число смертей от коронавируса: «Я смотрю на США с рядами гробов — это самая богатая страна. Я смотрю на цифры: там 300 тысяч заражённых, умерло семь с лишним тысяч человек. В 2020 году за три зимних месяца 300 тысяч госпитализированных в США от гриппа, и умерло 16 тысяч. Умерло намного больше, их случаи подтверждены тесты! Но трупов нет, гробов нет!».