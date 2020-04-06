Владикавказ, , 15:19 — REGNUM Северная Осетия 6 апреля присоединилась к другим субъектам РФ, где организовано дистанционное обучение школьников. Первые уроки показали, что в новой системе образования, на которую вынуждены перейти школы из-за коронавиурса, есть много изъянов.

С одной стороны, она предохраняет детей от необходимости выходить на улицу и тем самым позволяет сохранить их здоровье в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. С другой стороны, не все еще отлажено в системе видео-уроков, а результаты скажутся на оценках, тем более, что учебный год подходит к концу и не за горами итоговая аттестация.

Неодобрительные отзывы родители оставляют на странице министерства образования РСО-Алании в Instagram. Так, если одни одобряют видео-уроки: «Отлично придумано! Учитель видит детей, они ее слышат! А у нас скидывают задания по новым темам, и делай что хочешь».

То другие родители столкнулись с проблемами. У кого-то, видимо, не справляется с нагрузками компьютерная техника, у кого-то — низкая скорость интернет-соединения, а кто-то не ведает, как организовать учебный процесс, если в доме не один школьник, а сразу несколько, а компьютеров на всех не хватает.

«Если онлайн-уроки буду проходить как у нас сегодня, не вижу в этом смысла. Пропадает звук, изображение. Стоит свист, гул. Выбрасывает из платформы. Если будут оценивать детей по этому обучению, то мы категорически против таких уроков», — возмущается один из родителей.

«У меня три школьника. Доступ к интернету только в моем телефоне! Сегодня началось активное скидывание заданий. И обучение на нескольких платформах. Одновременно. Все надоу спеть до 10 вечера на троих детей. Просто скажите мне, как все это делать в телефоне!?! Я уже о детях не говорю — у меня самой глаза болят! Столько времени в экран телефона не глазеют даже бывалые блогеры!!! Что вы там все творите??? Это просто уже ни в какие ворота не лезет! Как я могу подключить дополнительно интернет, если не имею возможности работать? Раздайте нам тогда, хотя бы, симкарты с оплаченным интернетом для планшетов на время домашнего ареста! Хотелось бы услышать от вас адекватный комментарий», — вопрошает мама троих учеников.

«Знаете, что, уважаемые! Сидеть и деградировать всегда легче! Равно как и охаивать всех и вся! А вот для того, чтобы в имеющихся условиях делать для ваших детей максимум возможного, их надо любить и хотеть передать им знания любым способом. Пусть немного медленнее, но всё равно двигаться вперед!» — урезонил возмущенных еще один посетитель страницы минобра в соцсети.

Остается надеяться, что трудности, с которыми столкнулись ученики, родители и учителя Северной Осетии (и думается, не только там) в первые дни онлайн-обучения, будут преодолены, разработчики новых методик услышат о проблемах и постараются как-то исправить ситуацию.

https://www.instagram.com/p/B-l9aZJlkeB/