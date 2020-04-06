Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Певица Пинк вместе со своим трехлетним сыном выздоровела от заболевания СOVID-19. Об этом сама исполнительница сообщила на странице в соцсети Twitter.

Положительный тест Пинк сдала два месяца назад, когда у них появились первые симптомы, повторный тест в последние дни дал отрицательный результат, написала она.

Все это время певица провела в своем доме в изоляции. Теперь Пинк обещает пожертвовать миллион долларов двум медицинским центрам, просит сограждан оставаться дома в следующие «две критические недели» и критикует правительство за то, что тестирование на коронавирус недостаточно широко доступно.

По итогам 2019 года Пинк вошла в десятку самых высокооплачиваемых певиц, уступив Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианне и Кэтти Перри.