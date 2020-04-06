Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу посоветовало молодым родителям, гуляющим во время самоизоляции с детьми в колясках на балконе, брать с собой неинтересные книги, чтобы не потерять бдительность. Об этом 6 апреля заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Станислав Базаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Петербурге из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции населению рекомендовано самоизолироваться до 30 апреля. Однако устойчивая теплая погода и необходимость в свежем воздухе побуждают горожан выходить на улицу. В качестве альтернативы чаще всего выбирается лоджия или балкон. К такому способу прогулки любят прибегать молодые родители с младенцами.

Однако специалист МЧС предупреждает, что зачастую горожане выходят на балкон, чтобы покурить. Мало того что это вредно для самого курильщика, так еще окурки нередко выкидываются не в пепельницу, а на улицу. При этом курильщик не задумывается, долетит тлеющая сигарета до земли или нет.

«Зачастую непогашенные окурки сигарет попадают на соседние балконы, были случаи, когда от них загоралась коляска с младенцем. Поэтому, если вы гуляете, оставляете коляску с ребёнком, а сами садитесь на стульчик поблизости. Берите с собой книжку, но не очень интересную, чтобы не затянуло вас по сюжету и вы смогли контролировать ситуацию», — отметил Базаев.

Отметим, многие родители с колясками гуляют на общих балконах многоквартирных домов, что позволяет двигаться туда-сюда несколько метров в каждую сторону.