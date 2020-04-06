Москва, , 15:16 — REGNUM На сегодняшний день расширение тестирования на коронавирус является тупиковым путём. Об этом заявил главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в ходе эфира на Youtube-канале «Соловьёв Live».

«Мы многократно говорим, и любой понимает, что количество зарегистрированных больных — это число проведённых тестов. Чем больше будем тестировать — тем больше будем находить. Но это тупиковый путь», — сказал Мясников.

По его словам, если человек нормально себя чувствует, то положительный результат на коронавирус ничего не изменит: «Лекарства нет. Что ты будешь в больнице, что дома — результат тот же: либо семь дней, либо одна неделя».