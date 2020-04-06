Москва, 6 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Общенациональный траур по жертвам коронавируса в Китае — это событие беспрецедентное для страны, заявил и.о. директора института Дальнего Востока РАН профессор Алексей Маслов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, этот траур — это не только почтение памяти погибших, но и благодарность народу за то, что он выдержал эту всеобщую трагедию, по крайней мере, первый этап. Напомним, в Китае 4 апреля почтили всех мучеников, павших от коронавируса поминальной минутой «воя скорби», когда сирена протяжно гудела в память о жертвах эпидемии.
Отметим также, что в Китае 4 апреля начался фестиваль «Цинмин» или «праздник чистого света». В течение трех дней выходных китайцы поминают своих усопших.