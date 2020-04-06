Москва, , 15:15 — REGNUM Общенациональный траур по жертвам коронавируса в Китае — это событие беспрецедентное для страны, заявил и.о. директора института Дальнего Востока РАН профессор Алексей Маслов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Это абсолютно беспрецедентно… Над Пекином звучал протяжный гудок в течение нескольких минут. Это, конечно, в реальности значительно больше впечатляет, чем на картинке. Это еще символично в том плане, что члены политбюро вышли склонить головы и показали тем самым, что вот этот этап трагический, он закончен», — заявил Маслов.

По его словам, этот траур — это не только почтение памяти погибших, но и благодарность народу за то, что он выдержал эту всеобщую трагедию, по крайней мере, первый этап. Напомним, в Китае 4 апреля почтили всех мучеников, павших от коронавируса поминальной минутой «воя скорби», когда сирена протяжно гудела в память о жертвах эпидемии.

Отметим также, что в Китае 4 апреля начался фестиваль «Цинмин» или «праздник чистого света». В течение трех дней выходных китайцы поминают своих усопших.