Тбилиси, , 15:13 — REGNUM Заместитель директора Национального центра Грузии по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Паата Имнадзе призывает сограждан, верующих христиан воздерживаться от посещения церквей и молиться дома. Об этом он заявил на брифинге 6 апреля, отвечая на вопросы относительно ситуации в стране и необходимости предотвращения распространения коронавируса.

«Все советы, которые мы даем, на две недели опережают развитие событий. Те советы, которые мы давали 2 недели назад, актуальны сегодня. Сегодня я хочу обратиться с нашим верующим христианам, к прихожанам. Защитим нашу церковь, защитим священников нашей неявкой в церковь, молитвами дома. Защитим не только от этого вируса, но и от других вирусов. Не идите молиться в церковь, молитесь дома. Двери церкви не закроются, там будут духовные лица, которые будут молиться за вас. А мы будем молиться дома друг за друга и за нашу страну», — заявил Имнадзе.

Ранее и он, и врачи-инфекционисты воздерживались от рекомендаций относительно приостановки богослужения в церквях или внесения каких-либо изменений в церковные обряды. Очередной совет Имнадзе дал населению за 2 недели до праздника Пасхи.

По данным на 6 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.