Москва, , 15:11 — REGNUM В Москве полицейские составили 160 административных протоколов на граждан, нарушавших ограничительные меры по коронавирусу. Об этом 6 апреля сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

По его словам, составлено чуть больше 160 протоколов. Их оформляют по статье 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица»).

«Это когда было выдано предписание человеку находиться дома, и он его не соблюдал. То есть, в целом административная практика достаточно маленькая», — сказал Васенин.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция оформила протокол на мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах в Москве.