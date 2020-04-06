Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM На улицах Ростова-на-Дону в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции созданы посты контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об установке заграждений сообщили в социальных сетях интернет-пользователи.

«Заграждения выставлены в рамках обеспечения контрольно-ограничительных мер в городе. В этих локациях будут создаваться посты контроля. Эти меры направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Они не должны пугать, напротив, должны успокаивать людей», — цитирует начальника регионального управления информационной политики Сергея Тюрина ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области режим всеобщей изоляции был установлен 31 марта. Его действие продлено до 12 апреля. Изменения последуют в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19. Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону более 30 человек нарушали режим самоизоляции. С ними проведена профилактическая беседа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону выявили более 30 нарушителей режима самоизоляции