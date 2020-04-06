Архангельск, , 15:09 — REGNUM В Архангельской области подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Обще число зараженных достигло 14. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Новые случаи зафиксированы в Архангельске, Котласе и Приморском районе. Трое из вновь заболевших — члены семьи супругов, которые заразились инфекцией в США, прошли курс лечения и выписаны.

Пациенты с коронавирусной инфекцией находятся в инфекционном отделении Архангельской областной клинической больницы, а также в Котласской центральной городской больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в списке выздоровевших от новой коронавирусной инфекции трое жителей Архангельской области.