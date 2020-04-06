Токио, , 15:20 — REGNUM За последние сутки в Японии от коронавируса скончались десять человек. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В заявлении ведомства говорится, что общее число умерших от заболевания COVID-19 достигло 104.

Число инфицированных в стране составило 4 тыс. 570 человек, за прошедшие 24 часа выявлено 143 случая заражения.

Напомним, за прошедшие месяцы после обнаружения вспышки коронавируса в китайском Ухане от инфекции по всему миру скончались порядка 70 тыс. человек, число инфицированных перевалило за 1 млн 277 тыс. человек.

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