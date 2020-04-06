Подгорица, , 15:08 — REGNUM В Черногории по состоянию на 6 апреля всего выявлено 223 заболевших коронавирусом, сообщает институт общественного здравоохранения.

Среди заболевших 37 детей: 14 — в возрасте до девяти лет и 23 — в возрасте от 10 до 19 лет. Большинство пациентов с коронавирусом в Черногории составляет возрастная группа от 40 до 49 лет — до 40 человек. В возрастной группе 50−59 лет болеют 36 человек. 53 больных старше 60 лет. Мужчин — 119, женщин — 104.37 человек находятся в больнице, 6644 человека находятся под медицинским наблюдением.