Триполи, , 15:14 — REGNUM Бывший временный премьер-министр Ливии Махмуд Джебриль скончался от коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление личного помощника Джебриля.

По его словам, 67-летний политик заразился вирусом в Египте в конце марта и скончался в больнице в Каире.

Он был у власти в качестве главы Национального переходного совета в течение семи месяцев гражданской войны в 2011 году, которая привела к изгнанию бывшего правителя страны полковника Муаммара Каддафи.

В Международно признанном правительстве Ливии в Триполи выразили соболезнование в связи с кончиной Джебриля. В заявлении правительства Джебриль был назван «национальной фигурой».

После ухода с поста премьер-министра он сформировал собственный политический блок, известный как Альянс национальных сил, который рассматривался как потенциальная сила для преобразования страны.

Джебриль поддерживал тесные связи с главами миссий ООН и другими дипломатическими деятелями и принимал участие в некоторых мирных переговорах, проводимых международным сообществом.