Каир, , 15:07 — REGNUM По меньшей мере 17 медиков в главной онкологической больнице Египта были помещены на карантин после положительного теста на коронавирус, передает The Times of Israel со ссылкой на официальные лиц Египта. Эта новость вызвала опасения, что пандемия может повлиять на медицинские учреждения в самой густонаселенной стране арабского мира.

Доктор Хатем Абу Эль-Кассем, директор Национального института рака, сказал, что три врача и 12 медсестер сдали положительный результат на вирус. Он уточнил, что все остальные медицинские работники в этом учреждении, которое является филиалом Каирского университета и ежедневно лечит сотни онкобольных, также будут проверены.

Позже университет сообщил, что в общей сложности 17 медицинских работников сдали положительный тест.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отложил запуск реализации мегапроектов, включая Большой египетский музей и перемещение государственных служащих в новую столицу к 2021 году, из-за пандемии коронавируса.