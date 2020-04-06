Саратов, , 15:31 — REGNUM Еще совсем недавно Саратовская область гремела на всю страну по поводу очередей за пропусками, теперь жители области вновь выстроились в очереди — уже за пенсиями. 6 апреля в сообществе «Саратов онлайн» в социальной сети опубликовано видео с огромными очередями пожилых людей в один из саратовских офисов Сбербанка.

Участники очереди, естественно, не соблюдают никаких ограничительных мер, в защитных масках — только единицы, да и расстояние между людьми никак не 1,5−2 метра.

К пенсионерам присоединились и те, кто намерен просто снять наличные или оплатить коммунальные услуги, а кто — и за кредитом. Очереди наблюдаются у отделений банка на улицах Рахова, Горького и Чапаева, пишут жители города.

Многие отделения банка, обслуживающие физических лиц, просто закрыты, а резервные в большинстве своем работают только до 15:00 по местному времени. По информации Сбербанка, в Саратовской области увеличено число работающих офисов, на сегодняшний день их уже 57.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города. Пропускной режим из-за очередей сначала перенесли на два дня, со 2 на 4 апреля, затем отложили ещё почти на неделю — до 10 апреля.

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