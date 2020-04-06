ст-ца Лозновская, , 15:03 — REGNUM В станице Лозновская Ростовской области не утихают страсти вокруг общественных пастбищ. Местные жители после неудачной попытки договориться с муниципальной властью о возвращении им единственного места для выпаса скота устроили акцию протеста, сообщает телеканал ОТР.

На своих домах и заборах они вывесили транспаранты с лозунгами: «Без пастбища станица погибнет». Однако эффект был обратный. Достучаться до власти протестующим не удалось. Плакаты были сорваны, а из райцентра вызвали казаков, чтобы навести порядок.

Телеканал уточняет, что людей лишили общественного пастбища — 88 гектаров, на которых они десятилетиями гоняли коров. Для села, живущего только животноводством, тяжелая утрата, хотя, по закону, всё верно. Однако есть и несостыковки. Так, заявление товарищества на аренду бывшего общественного пастбища не было рассмотрено из-за несогласованности ветвей власти. Да ещё в кадастр вкралась ошибка, потому гектары достались единоличному арендатору. Кроме того, как о том, что гектары общественного пастбища выставлены на конкурс, не сообщала районная газета, как того требует закон, и муниципальный глава не собирал по этому поводу сельских сходов.

Новый арендатор, который будет пасти на бывшей общественной земле 40 своих быков, утверждает: выпасы достались ему по счастливой случайности.

Глава района уже извинился перед жителями станицы, но ситуацию это не решает. Своих коров станичники пасут теперь на землях государственного природного парка, районная администрации договорилась с его дирекцией. Но это временно: к июню трава на этом поле выгорит, и оно станет непригодным для выпаса, да и выхода к водопою здесь нет.