Москва, , 15:03 — REGNUM Специалисты ГБУ «Гормост» 5 апреля продезинфицировали 780 городских объектов в Москве для борьбы с коронавирусом, сообщили 6 апреля в пресс-службе учреждения.

Специалистами были продезинфицированы 510 подземных пешеходных переходов, 141 надземных остекленных пешеходных переходов, 75 мостов, 5 парковок, 20 фонтанов с прилегающей к ним территорией и 29 транспортных тоннелей.

Как отмечается в релизе, дезинфицирующие средства, используемые при обработке, не содержат хлора и рекомендованы Роспотребнадзором. Ведомство планирует и дальше проводить подобные мероприятия по очистке города.