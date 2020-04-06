Москва, , 15:00 — REGNUM Большинство вопросов, которые поступили на горячую линию Минпросвещения России, связаны с переходом организаций среднего профессионального образования на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения поступают как от студентов, так и от их родителей, а также сотрудников учреждений образования.

Наибольшее число обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Московской, а также Тверской, Воронежской и Челябинской областей.

Чащу всего вопросы связаны с использованием тех или иных электронных платформ для организации образовательного процесса. В числе самых распространённых тем — организация практического обучения студентов. 10% обращений касаются обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

ИА REGNUM напоминает, горячая линия по вопросам среднего профессионального образования работает по телефонам: +7 (977) 978-29-69 ; +7 (977) 978-30-31 .