Москва, 6 апреля 2020, 15:00 — REGNUM Большинство вопросов, которые поступили на горячую линию Минпросвещения России, связаны с переходом организаций среднего профессионального образования на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обращения поступают как от студентов, так и от их родителей, а также сотрудников учреждений образования.
Наибольшее число обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Московской, а также Тверской, Воронежской и Челябинской областей.
Чащу всего вопросы связаны с использованием тех или иных электронных платформ для организации образовательного процесса. В числе самых распространённых тем — организация практического обучения студентов. 10% обращений касаются обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
ИА REGNUM напоминает, горячая линия по вопросам среднего профессионального образования работает по телефонам:
Для студентов колледжей с ограниченными возможностями здоровья, а также по вопроса движения «Абилимписк» телефон горячей линии: