Москва, , 14:58 — REGNUM Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM по поводу вынужденной самоизоляции и нерабочих дней, объявленных в России в связи с мировой эпидемией COVID-19. Оказалось, что уныние и потеря самообладания — это не про Иосифа Игоревича и его жену — российскую эстрадную певицу Валерию. Семья и дома умудряется работать, что называется, на полную катушку.

ИА REGNUM: Иосиф, расскажите, как в наше непростое время, находясь в длительном режиме самоизоляции, вам удаётся не впадать в уныние и не терять самообладания?

Иосиф Пригожин: Находясь в самоизоляции, я занят, клянусь вам, даже больше, чем был занят во время не самоизоляции! Мы сейчас умудрились снять клип — дуэт Валерии с Максимом Фадеевым — на удалёнке сняли. Сегодня всю ночь его монтировали, тоже на удалёнке, естественно, вот я только проснулся. Потом у нас есть проект «Маска», в котором Валерия сидит в жюри. Понятно, что там всё обрабатывается, после этого мы ходим сдаём всякие тесты и соблюдаем прочие антивирусные мероприятия.

Потом, я, к примеру, только часть своего кабинета успел разобрать — один стол остался. Ранее мы разбирали гараж. Занимаемся домашними делами — их такое количество! Многие люди, наверное, не понимают объема работы и заинтересованности в жизни. Просто надо работать, надо делать своё дело, надо идти вперёд, нельзя стоять на месте, понимаете? Я не знаю слова «депрессия», я не понимаю что такое «уйти в себя». Где взять время уйти в себя, когда у тебя есть ответственность за детей, за близких, за родных? Когда ты понимаешь, что ты являешься опорой своей семьи? Никто никому ничего не должен.

Если, не дай Бог, жизнь приведёт к таким моментам, что мне придётся заниматься курьерской работой, я и этим займусь! Потому что не стесняюсь никакой работы. Понимаю точно, что те моменты, которые есть в жизни, достигнуты только трудолюбием. Только желанием.

Знаете, у каждого человека есть мечты. Помните, как у Юрия Антонова поётся: «Мы выбираем путь, идём к своей мечте». Вот здесь тоже самое: мы выбираем путь, идём к своей мечте и пытаемся добиться результата на том поприще, в котором мы пребываем. При этом, поверьте мне, сидеть дома, даже если он у тебя золотой, бриллиантовый и у тебя 34-разовое питание, это не делает человека счастливым. К хорошему быстро привыкаешь. Вопрос не в том, в каких кто условиях находится — к любым условиям человек адаптируется — это так устроена жизнь. И когда ты смотришь на себя и говоришь: «А есть люди, которым ещё хуже живётся». И ты на это ориентируешься. Ты не ориентируешься на то, что у тебя хорошо, а другим плохо — и ладно. Нет, мы работаем, просто делаем своё дело.

К примеру, Валерия встаёт каждый день в 9 утра. Она занимается йогой, занимается спортом, фитнесом, уроками английского и французского языков, вокалом — она не стоит на месте. Она записывает песни и клипы, занимается за роялем. По ночам смотрит какие-то сериалы, фильмы. Мы купили микрофон. По сути, у нас домашняя студия. День пролетает незаметно. Мы всё время находимся в процессе. У меня нет времени просто. Не нужно жить по принципу: «Чем мне заняться?». Поверьте, заняться можно много чем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса и тем обстоятельством, что число заражённых в России продолжает шириться, российский президент Владимир Путин в своём втором обращении к нации сказал о том, что видит необходимость в продлении нерабочих дней.

По данным Роспотребнадзора, на 6 апреля в 80 регионах страны зарегистрировано 6343 случая коронавируса, а за весь период, прошедший с начала эпидемии, выписано по выздоровлении 406 человек.