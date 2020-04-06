Москва, , 14:56 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС и Генпрокуратуру с просьбой проверить рост цен на лимоны, имбирь, чеснок и мед.

«Просим ФАС и Генпрокуратуру проверить это. Подняли цены на маски, антисептики, а теперь и на продукты», — отметил Нилов в Facebook.

Просьбы о проверке резкого роста цен на укрепляющие иммунитет лимоны, имбирь, чеснок и мед направлены на имя Генерального прокурора Игоря Краснова и главы ФАС Игоря Артемьева.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне коронавируса в ряде регионов фиксируется рост цен на ряд продуктов, которые укрепляют иммунитет. В частности, чеснок по цене 743 рубля за килограмм предлагают купить жителям Астраханской области.

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