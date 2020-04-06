Мышкин, Ярославская область, , 15:06 — REGNUM В сельских школах Ярославской области дистанционное обучение происходит не только через интернет, но и посредством СМС и передачу письменных заданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор школы села Рождествено Мышкинского района Татьяна Карасева.

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«Мы рассматривали разные варианты дистанционного обучения. Не все с этим гладко. Связь есть не во всех деревнях, не у всех есть компьютеры. Кому-то задания передаются через СМС-сообщения, в некоторых случаях — через передачу материалов. Родители приезжают в школу и забирают задания. Но таких единицы. В основном работаем через интернет. Учителя довольно-таки продвинутые, сложностей с этим не возникло. Они работают из дома. Конечно, есть и технически проблемы. Сегодня долго загружались образовательные платформы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Рождественской средней школы Татьяна Карасева.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM ученица Рождественской школы Алина Соколова, в первый день дистанционного обучения возникли технические проблемы. Алина живет в деревне Малое Поповичево.

«Интернет есть, но очень плохой. Временами совсем не бывает. Сегодня долго все грузилось, приходилось ждать, потом долго не могла отправить домашнее задание. Сами задания не вызвали сложностей. У нас создана группа «ВКонтакте», там учителя дают задания ученикам. Учителя сказали, что можно им позвонить, если что-то непонятно и нужно объяснить. В первый раз немного сложно, нужно привыкнуть. Конечно, удобнее учится, когда ты в школе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM ученица 11 класса Алина Соколова.

Всего в Рождественской школе 67 учеников и 12 педагогов, включая директора. Директор Татьяна Карасева тоже вела сегодня уроки. Она учитель русского языка и литературы.

«Никто не отлынивал, все прислали свои работы. Работали в тетрадях, фото тетрадей вечером буду проверять. Завтра посмотрим, как ученики освоили материал. Дам им тест. Хотелось бы, конечно, вернуться к нормальному общению. Дети сами тоже просятся в школу. Сейчас им пока интересно, но неизвестно, как будет дальше. Родителям, конечно, тоже непросто, им приходится помогать детям. Они тоже хотят, чтобы возобновились обычные занятия», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Рождественской средней школы Татьяна Карасева.

По данным директора департамента образования Ярославской области Ирины Лободы, достаточные технические условия для дистанционного обучения имеют почти 80% школьников региона. Следовательно, более 20% имеют разного рода сложности.

«Родители не должны брать на себя роль педагога и объяснять учебный материал. Их помощь незаменима в другом — нужно создать ребенку оптимальные условия для учебы, организовать режим дня, выделить место для занятий, оказать необходимую «техподдержку». Несмотря на всю подготовительную работу, неизбежно возникнут вопросы, которые мы будем решать в оперативном порядке», — рассказала Ирина Лобода.

В социальных сетях родители активно обсуждают первый день дистанционного обучения. Среди негативных отзывов преобладают жалобы именно на технические проблемы. Впрочем, многие отмечают, что учебный процесс прошел гладко, не вызвав серьезных проблем ни у учеников, ни у родителей.

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