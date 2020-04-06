Москва, , 14:59 — REGNUM Храм Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское в Москве закрыли из-за обнаружения коронавируса у одного из священников. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей храма.

Территорию храма полностью закрыли, богослужения не ведутся с субботы. Один из священников лечится на дому, у него подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», еще один священник имеет симптомы заболевания, однако результаты анализов пока неизвестны.

Коронавирус также подозревают у 83-летнего настоятеля храма. Его госпитализировали в одну из московских больниц.

На данный момент у троих священнослужителей РПЦ в Москве выявили коронавирус. Кроме священника из храма Рождества Пресвятой Богородицы заразились также клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, настоятель храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.