Рамалла , , 15:06 — REGNUM В Палестине призвали власти Израиля отменить блокаду в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 6 апреля сообщил генеральный секретарь движения «Исламский джихад» Зиад Нахла в комментарии журналистам Anadolu Ajansi.

По его словам, Израиль должен сделать выбор между освобождением палестинских заключенных или угрозой инфекции среди них.

Политик подчеркнул, что если его соотечественникам будет угрожать вспышка инфекции, то его организация их защитит. Однако он не сообщил о мерах защиты, которые может использовать его организация.

Напомним, в тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 5 тыс. палестинцев, в числе которых женщины, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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