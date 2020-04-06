Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В городской думе Екатеринбурга сначала работать горячая линия по COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутаты обнаружили, что жители не знают, куда им обратиться по вопросам, связанными с ограничениями по коронавирусу. По телефону 8−905−859−32−77 теперь можно узнать информацию по разным сферам, которых так или иначе коснулась пандемия — от здоровья и экономического положения до вопросом ЖКХ и общественного транспорта.

Горожан будут консультировать, а также перенаправлять на профильные ведомства. Ряд обращений дума возьмёт на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительном органе перенесли экстренное заседание по просьбе городских чиновников. Сейчас депутаты ждут официального документа о переносе от мэрии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге городская дума перенесла экстренное заседание