Москва, 6 апреля 2020, 14:59 — REGNUM На сайте Всероссийского Центра Художественного Творчества опубликованы списки дистанционных ресурсов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП). Направления — художественное и социально-педагогическое, передает корреспондент ИА REGNUM.
Список ресурсов состоит из информационных и проектных платформ, онлайн-курсов, видеоуроков и мастер-классов, региональных практик использования дистанционных методов обучения.
Целевая аудитория — дети, родители и учителя. В реестре можно найти описание программы и ссылку, по которой на нее можно пройти.
Реестр дистанционных ресурсов по ДООП художественной направленности
Реестр обучающих дистанционных ресурсов социально-педагогической направленности