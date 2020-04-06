История вопроса

6 апреля образовательные учреждения регионов России приступают к новому этапу дистанционного обучения. После объявления президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля Министерство науки и высшего образования объявило каникулы.



Однако позже появилась информация, что глава государства приветствует продолжение образования в режиме онлайн. Ряд вузов объявили каникулы, другие продолжили работу, чтобы не затягивать учебный год и «привязать» студентов к дому.



В понедельник, 6 апреля, учреждения высшего и среднего образования начинают обучение в дистанционном формате до 30 апреля. Руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки, могут ввести очное обучение раньше назначенного срока.

