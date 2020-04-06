Москва, , 14:50 — REGNUM В Москве в конце 2020 года начнут реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе, сообщается 6 апреля на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках проекта планируется построить боковые проезды с внутренней и внешней сторон МКАД протяженностью 1100 метров (в том числе путепроводы по 80 метров), направленный левоповоротный съезд с Осташковского шоссе по направлению в область на внешнюю сторону МКАД протяженностью 700 метров, а также левоповоротный съезд с Осташковского шоссе по направлению в центр на внутреннюю сторону МКАД такой же длины.

В данный момент составляется проект реконструкции. Начало работ планируется на четвертый квартал 2020 года.