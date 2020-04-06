Тбилиси, , 14:50 — REGNUM В Грузии закрывают так называемую «матросовскую тюрьму», которая находилась на бывшей улице Матросова в Тбилиси. Как заявила на брифинге в администрации правительства 6 апреля министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, отныне в Грузии уже не будет специальной тюрьмы для совершивших преступления политиков и бывших высокопоставленных чиновников.

Узников «матросовской тюрьмы» переведут в пенитенциарное учреждение №12, которое находится в Рустави, и бывшая «матросовская» станет частью этой тюрьмы.

«Специального пенитенциарного учреждения для бывших высокопоставленных чиновников в Грузии больше не будет. Мы считаем, что бывший чиновник или работающее в госучреждении лицо, какого бы чина и ранга они ни были, должны находиться в том же пенитенциарном учреждении, что и остальные заключенные», — заявила министр юстиции. По ее информации, «матросовская тюрьма» окончательно закроется с 1 мая.

Ранее Специальная пенитенциарная служба сообщила, что на основании приказа министра юстиции от 27 марта начался процесс ликвидации пенитенциарного учреждения №9 («матросовской тюрьмы), так как здание устарело. Содержащиеся в этом учреждении заключенные будут поэтапно переведены в тюрьмы №12 и №16 в Рустави. А с 1 мая тюрьма №9 станет частью тюрьмы №12. В правительстве Грузии заявляют, что эта мера также принимается с целью защиты заключенных от заражения коронавирусом.

Напомним, что в тюрьме №9 отсидел свой срок экс-премьер Вано Мерабишвили, а сейчас здесь отбывает еще один срок бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

По данным на 6 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.