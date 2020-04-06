Москва, , 14:51 — REGNUM По данным на 6 апреля, случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в 177 странах мира, за исключением Китая, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Всего в мире зарегистрировано 1 млн 271 тыс. 775 подтверждённых случаев, прирост за сутки составил 75 тыс. 754 случая рост на 6,3%).

За последние сутки выявлен новый случай заражения коронавирусом в Южном Судане, один завозной случай из Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля впервые два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Бурунди.

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