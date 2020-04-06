Симферополь, , 14:49 — REGNUM Власти Крыма разрешили работать пунктам выдачи заказов интернет-магазинов и служб доставки товаров в рамках режима самоизоляции. Об этом 6 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике заявил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Дано разрешение на работу пунктам выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки товаров. Также могут возобновить работу организации, обеспечивающие ремонт и техническое обслуживание автотранспорта», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на режим самоизоляции власти республики разрешили возобновить полноценную работу нотариальным конторам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.

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